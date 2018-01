Condividi | M.P. 23:12 Un intero salotto con ben due divani e il resto dell’arredo frutto di chissà quale trasloco o “pulizia” di appartamento abbandonati nella zona verde di via Verdi in zona Monte Angellu Porto Torres, rifiuti: divani scaricati vicino la strada



PORTO TORRES - Un intero salotto con ben due divani e il resto dell’arredo frutto di chissà quale trasloco o “pulizia” di appartamento abbandonati nella zona verde di via Verdi in zona Monte Angellu. Rifiuti ingombranti che di certo non passano inosservati, scaricati di fronte alle abitazioni a pochi metri dalla casa del sindaco.



Qualcuno ha pensato bene di disfarsi di parte dei mobili del salotto con il favore della notte. Poggiati a ridosso di un albero davanti ad alcune palazzine, fanno mostra di sé nell’area verde che costeggia la strada, dove sono rimasti per tutta la mattinata e il pomeriggio in attesa della rimozione.



A segnalare l’ennesimo episodio di inciviltà un cittadino che ha postato la foto su facebook scatenando commenti di indignazione e di condanna per quel gesto che ancora una volta rappresenta un affronto all’immagine della città. Taluno lo definisce un dispetto fatto al primo cittadino, ma più che una provocazione appare come un sopruso, una vera e propria offesa nei confronti di chi ogni giorno compie il proprio dovere nel rispetto delle regole per una corretta raccolta e per garantire il decoro cittadino. Commenti PORTO TORRES - Un intero salotto con ben due divani e il resto dell’arredo frutto di chissà quale trasloco o “pulizia” di appartamento abbandonati nella zona verde di via Verdi in zona Monte Angellu. Rifiuti ingombranti che di certo non passano inosservati, scaricati di fronte alle abitazioni a pochi metri dalla casa del sindaco.Qualcuno ha pensato bene di disfarsi di parte dei mobili del salotto con il favore della notte. Poggiati a ridosso di un albero davanti ad alcune palazzine, fanno mostra di sé nell’area verde che costeggia la strada, dove sono rimasti per tutta la mattinata e il pomeriggio in attesa della rimozione.A segnalare l’ennesimo episodio di inciviltà un cittadino che ha postato la foto su facebook scatenando commenti di indignazione e di condanna per quel gesto che ancora una volta rappresenta un affronto all’immagine della città. Taluno lo definisce un dispetto fatto al primo cittadino, ma più che una provocazione appare come un sopruso, una vera e propria offesa nei confronti di chi ogni giorno compie il proprio dovere nel rispetto delle regole per una corretta raccolta e per garantire il decoro cittadino.