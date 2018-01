Condividi | Red 22:26 Dottorati di ricerca a caratterizzazione industriale: quindici borse di studio aggiuntive per l´Università degli studi di Sassari. Si andranno ad aggiungere alle cinquantacinque già assegnate Quindici borse di studio aggiuntive per l´Uniss



SASSARI - Per il secondo anno consecutivo, grazie all'impegno di chi ha reso possibile la presentazione delle proposte, professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo ed imprese, l’Università degli studi di Sassari ha partecipato con successo al bando ministeriale per il finanziamento di borse di studio per Dottorati di ricerca a caratterizzazione industriale nell’ambito del Pon Ri 2014/2020. Per l’Anno accademico 2017/2018, infatti, saranno finanziate quindici nuove borse di studio che si andranno ad aggiungere alle cinquantacinque già assegnate.



Le nuove borse sono state assegnate nell'ambito di progetti di collaborazione con imprese sia della Sardegna, sia di altre regioni italiane operanti nel campo, tra gli altri, della viticoltura, dello sviluppo e produzione di sistemi diagnostici, della cosmesi, della progettazione di spazi urbani, dello sviluppo di tecnologie a supporto di aziende agricole ed allevamento della consulenza nell'ambito della geologia marina. I dottorandi coinvolti effettueranno dei periodi di ricerca all'estero in diversi Paesi, tra i quali Stati Uniti, Germania, Spagna, Olanda, Australia e Svizzera. Un'ulteriore occasione di lavoro con le imprese a vantaggio di tutti.