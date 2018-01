Condividi | Red 20:21 Il coach del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Federico Pasquini ha incontrato la stampa alla vigilia della gara in trasferta sul parquet del Monaco, valida per l´undicesima giornata della Basketball champions league «Avanti in Europa, domani obiettivo vincere»



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari si concentra sulla sfida di Basketball champions league che domani, martedì 16 gennaio, alle 18.30, li vedrà in campo alla Salle Gaston-Médecin di Monaco per l’undicesima giornata della regular season. Già raggiunto ieri il Principato, Bamforth e compagni dopo la sessione di palestra e video di questa mattina e l’allenamento di stasera, saranno e di nuovo sul parquet domani mattina per la sessione pregara.



Coach Federico Pasquini ha incontrato la stampa e ha fatto il punto alla vigilia del match. «Domani, giocheremo contro una squadra di alto livello, ha dieci vittorie su dieci, per cui ci stiamo preparando sapendo bene qual è la qualità di questa avversaria. Ha talento diffuso sia nei piccoli, sia nei lunghi».



«Nel perimetro ci sono Gerald Robinson, che sta giocando molto bene, l’ex Trento Aaron Craft e DJ Cooper ai quali dobbiamo fare particolare attenzione, e sotto canestro Kikanovic su tutti ma anche gli altri giocatori sono tutti di qualità importante. Noi dobbiamo pensare a noi, vogliamo andare avanti in questa competizione e sappiamo che domani dobbiamo fare di tutto per vincere questa partita», conclude il tecnico sassarese.



Nella foto: coach Federico Pasquini Commenti SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari si concentra sulla sfida di Basketball champions league che domani, martedì 16 gennaio, alle 18.30, li vedrà in campo alla Salle Gaston-Médecin di Monaco per l’undicesima giornata della regular season. Già raggiunto ieri il Principato, Bamforth e compagni dopo la sessione di palestra e video di questa mattina e l’allenamento di stasera, saranno e di nuovo sul parquet domani mattina per la sessione pregara.Coach Federico Pasquini ha incontrato la stampa e ha fatto il punto alla vigilia del match. «Domani, giocheremo contro una squadra di alto livello, ha dieci vittorie su dieci, per cui ci stiamo preparando sapendo bene qual è la qualità di questa avversaria. Ha talento diffuso sia nei piccoli, sia nei lunghi».«Nel perimetro ci sono Gerald Robinson, che sta giocando molto bene, l’ex Trento Aaron Craft e DJ Cooper ai quali dobbiamo fare particolare attenzione, e sotto canestro Kikanovic su tutti ma anche gli altri giocatori sono tutti di qualità importante. Noi dobbiamo pensare a noi, vogliamo andare avanti in questa competizione e sappiamo che domani dobbiamo fare di tutto per vincere questa partita», conclude il tecnico sassarese.Nella foto: coach Federico Pasquini