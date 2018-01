Condividi | A.S. 12:00 Sufficiente la proroga al contratto di servizio con le compagnie aeree per proseguire col regime attuale sui voli da Alghero, Cagliari e Olbia per Roma Fiumicino e Milano Linate Ct1, continuano Alitalia, Meridiana, Blue Air



ALGHERO - Per la continuità territoriale sulla Sardegna (Ct1) arriva la proroga al contratto di servizio tra compagnie e Regione, che mette in salvo le rotte in programma da Olbia, Alghero e Cagliari su Milano Linate e Roma Fiumicino. Compagnie che potranno così liberare la vendita dei biglietti oltre il mese di giugno (Meridiana da Olbia già lo faceva).



In attesa del bando di gara per la nuova continuità, che verrà predisposto intorno alla fine di questo mese, ma che non vedrà il via libera definitivo dall'Ue prima di sei mesi, la Regione Sardegna ha predisposto l’atto che, di fatto, bypassa l’ok del Ministero dei Trasporti (che nel decreto non aveva indicato alcuna data di scadenza) e che consente quindi ai vettori di proseguire ad operare con l’attuale schema.



In campo al momento ci sono Alitalia da Cagliari e da Alghero su Milano, Meridiana da Olbia e Blue Air da Alghero sulla Capitale. Trattandosi di vecchi oneri riferiti al traffico del 2011 però, la Regione è costretta ad attivarsi costantemente per garantire l'aumento dei posti, così come avvenuto per le recenti festività natalizie. Commenti ALGHERO - Per la continuità territoriale sulla Sardegna () arriva la proroga al contratto di servizio tra compagnie e Regione, che mette in salvo le rotte in programma da Olbia, Alghero e Cagliari su Milano Linate e Roma Fiumicino. Compagnie che potranno così liberare la vendita dei biglietti oltre il mese di giugno (Meridiana da Olbia già lo faceva).In attesa del bando di gara per la nuova continuità, che verrà predisposto intorno alla fine di questo mese, ma che non vedrà il via libera definitivo dall'Ue prima di sei mesi, la Regione Sardegna ha predisposto l’atto che, di fatto, bypassa l’ok del Ministero dei Trasporti (che nel decreto non aveva indicato alcuna data di scadenza) e che consente quindi ai vettori di proseguire ad operare con l’attuale schema.In campo al momento ci sono Alitalia da Cagliari e da Alghero su Milano, Meridiana da Olbia e Blue Air da Alghero sulla Capitale. Trattandosi di vecchi oneri riferiti al traffico del 2011 però, la Regione è costretta ad attivarsi costantemente per garantire l'aumento dei posti, così come avvenuto per le recenti festività natalizie.