Scadono alle ore 12 del 16 marzo i termini per la presentazione dei piani personalizzati rivolti a persone con handicap grave (Legge 162/98) Porto Torres, legge 162: al via le domande



PORTO TORRES - Scadono alle ore 12 del 16 marzo i termini per la presentazione dei piani personalizzati rivolti a persone con handicap grave (Legge 162/98). Nel frattempo la Regione Sardegna ha autorizzato la prosecuzione dei piani in essere sino al 30 aprile e con gli importi già riconosciuti per le mensilità dell'annualità 2017.



