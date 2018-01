Condividi | Red 10:52 Anche questa settimana, la Presidenza dell´Università delle Tre età organizza un doppio appuntamento nel salone dell´ex Seminario, in Via Sassari 179 Ute Alghero: incontri con Lecis e Barbieri



ALGHERO - Anche questa settimana, la Presidenza dell'Università delle Tre età di Alghero organizza un doppio appuntamento nel salone dell'ex Seminario, in Via Sassari 179. Domani, martedì 16 gennaio, alle 16.30, lo scrittore, giornalista dell'Editoriale l'Espresso, romanziere e saggista Vindice Lecis presenterà una conferenza intitilata “Il romanzo storico: Hospito”. Il secondo appuntamento, riguarda invece l'ambiente. Giovedì 18, alle 16.30, il biologo e studioso della zona Corallina di Alghero Roberto Barbieri parlerà di “Alghero, la città ed il mare”.



