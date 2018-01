Condividi | Red 10:06 In vista del Congresso territoriale in programma a Sassari venerdì, l´assemblea si terrà domani pomeriggio, nella sede della Uil, in Via Sassari 156 Gli edili Uil si riuniscono ad Alghero



ALGHERO - La Feneal Uil, in previsione del 13esimo Congresso territoriale che si terrà a Sassari venerdì 16 febbraio, nelle sale dell'Hotel Carlo Felice, per coinvolgere un ampio consenso e dibattito che scaturisca dal territorio e dalla volontà degli associati, promuove un incontro con tutti gli iscritti del territorio di Alghero, Villanova Monteleone, Putifigari, Olmedo, Ittiri, Uri e zone limitrofe. L'assemblea si terrà domani, martedì 16 gennaio, alle 14.30 in prima convocazione ed alle 17.30 in seconda, nella sede della Uil di Alghero, in Via Sassari 156. Nell'assemblea, oltre ad eleggere i delegati al 13esimo Congresso territoriale, verranno illustrate le tesi congressuali nazionali. Inoltre, verrà esaminata la grave crisi che attraversa il settore dell'edilizia nel territorio.