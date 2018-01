Condividi | P.P. 9:20 Sette i mesi di programmazione sull´hub stagionale di Alghero: confermati i collegamenti con Slovacchia, Germania, Olanda, Inghilterra e Belgio. Primo volo il 25 marzo La summer Ryanair parte a marzo



ALGHERO - In attesa di capire se e quando potranno essere attivati i collegamenti a bando sulla destagionalizzazione, la summer Ryanair si aprirà il 25 marzo 2018 per chiudersi a fine ottobre. Si prepara a riprendere le attività l'hub stagionale di Alghero che, al netto di novità dell'ultim'ora, conferma tutti e sei i collegamenti internazionali, a cui si aggiungono i tre annuali (Milano-Bergamo, Pisa e Bologna).



Primi decolli in calendario il 25 marzo diretti in Belgio e Germania. L'Alghero-Bruxelles avrà cadenza bi-settimanale con partenze il giovedì e sabato. Stesso discorso per l'Alghero-Memmingen che invece volerà tutti i mercoledì e la domenica.



Previsto per il 26 marzo l'atteso collegamento con Francoforte, operativo due volte alla settimana fino a ottobre, il lunedì e venerdì. Scattano il giorno successivo 827 marzo) le ultime tre tratte stagionali operate dalla low cost irlandese. l'Alghero-Bratislava vola il martedì e il sabato, mentre i boeing diretti a Eindhoven (Olanda) e Londra Stansted (Inghilterra) viaggeranno tre volte alla settimana: il martedì, giovedì e sabato.