A.S. 17:25 Previsto per lunedì ad Alghero l´incontro con tutti gli associati alla Confederazione Italiana Agricoltori: verranno eletti gli organi dirigenti locali e i delegati che parteciperanno all'Assemblea elettiva provinciale della Cia di Sasari e Olbia-Tempio Cia, assemblea elettiva a Sa Segada



ALGHERO – Assemblea elettiva zonale lunedì 15 gennaio (ore 10,30) presso il Centro Sociale di Sa Segada per la Confederazione Italiana Agricoltori. L'incontro sarà occasione di confronto e verranno eletti gli organi dirigenti locali e i delegati che parteciperanno all'Assemblea elettiva provinciale della Cia di Sasari e Olbia-Tempio, che si terrà il prossimo 26 gennaio a Sassari. Successivamente si svolgeranno le Assemblee Regionale e Nazionale. La partecipazione, l'impegno e il dibattito sono importanti oltre che per la crescita culturale e sociale dei soci anche e soprattutto per la difesa dei redditi delle aziende agricole. Per questo il responsabile Cia di Santa Maria la Palma chiede grande partecipazione e impegno. La segreteria dell'Ufficio rimarrà a disposizione di chiunque per fornire tutte le informazioni e gli approfondimenti.