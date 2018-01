Condividi | Red 19:34 In Comune arriva mozione per il riconoscimento della fibromialgia e dell´assistenza a chi ne è colpito. A presentarla è il capogruppo di Fratelli d´Italia Alessio Mereu, sposando la campagna lanciata dal movimento di Giorgia Meloni in tutta la Sardegna per il riconoscimento della Fibromialgia da parte della Regione e l´istituzione di un centro regionale per la diagnosi e la cura Fibromialgia: mozione a Cagliari



CAGLIARI - Al Comune di Cagliari arriva mozione per il riconoscimento della fibromialgia e assistenza a chi ne è colpito. A presentarla è il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessio Mereu, sposando la campagna lanciata dal movimento di Giorgia Meloni in tutta la Sardegna per il riconoscimento della fibromialgia da parte della Regione autonoma della Sardegna e l'istituzione di un centro regionale per la diagnosi e la cura.



«L'obbiettivo è dare forza alle richieste dei pazienti verso la Regione con il sostegno degli enti locali sperando così di smuovere presidente e assessore regionale della Sanità e mettere fine ai viaggi della speranza a cui è costretto chi viene colpito da questa patologia», dichiara il capogruppo di FdI. Non è una battaglia ideologica o che deve dividere le varie forze politiche. «Dobbiamo anzi essere unanimi e sarò felice di condividere questa mozione con i colleghi di Maggioranza e Opposizione», sottolinea Mereu.



«Dobbiamo arrivare al risultato, ossia far riconoscere la malattia, come recentemente ha fatto la Basilicata e quasi tutte le altre Regioni e dare ai nostri cittadini un centro specifico per la diagnosi e la cura, attivando prontamente dei corsi di aggiornamento per i medici. Troppe persone soffrono dolori che rendono impossibile una vita normale. Spesso è accompagnata da altre malattie. Il Comune di Cagliari, in quanto capoluogo e Città metropolitana ha il dovere di rappresentare alla Regione questa richiesta di assistenza di migliaia di sardi, in particolare donne. Uniti possiamo dare finalmente risposta», conclude Alessio Mereu. Commenti CAGLIARI - Al Comune di Cagliari arriva mozione per il riconoscimento della fibromialgia e assistenza a chi ne è colpito. A presentarla è il capogruppo di Fratelli d'Italia Alessio Mereu, sposando la campagna lanciata dal movimento di Giorgia Meloni in tutta la Sardegna per il riconoscimento della fibromialgia da parte della Regione autonoma della Sardegna e l'istituzione di un centro regionale per la diagnosi e la cura.«L'obbiettivo è dare forza alle richieste dei pazienti verso la Regione con il sostegno degli enti locali sperando così di smuovere presidente e assessore regionale della Sanità e mettere fine ai viaggi della speranza a cui è costretto chi viene colpito da questa patologia», dichiara il capogruppo di FdI. Non è una battaglia ideologica o che deve dividere le varie forze politiche. «Dobbiamo anzi essere unanimi e sarò felice di condividere questa mozione con i colleghi di Maggioranza e Opposizione», sottolinea Mereu.«Dobbiamo arrivare al risultato, ossia far riconoscere la malattia, come recentemente ha fatto la Basilicata e quasi tutte le altre Regioni e dare ai nostri cittadini un centro specifico per la diagnosi e la cura, attivando prontamente dei corsi di aggiornamento per i medici. Troppe persone soffrono dolori che rendono impossibile una vita normale. Spesso è accompagnata da altre malattie. Il Comune di Cagliari, in quanto capoluogo e Città metropolitana ha il dovere di rappresentare alla Regione questa richiesta di assistenza di migliaia di sardi, in particolare donne. Uniti possiamo dare finalmente risposta», conclude Alessio Mereu.