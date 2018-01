Condividi | Red 12:04 E’ stato nominato il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza di Ozieri, il commissario capo della Polizia di Stato Marco Bonazzi, che prende il posto del pari ruolo Tommaso Vecchio, che ha assunto l’incarico di dirigente del Compartimento della Polizia postale e comunicazioni di Campobasso Cambio al vertice del Commissariato di Ozieri



OZIERI - E’ stato nominato il nuovo dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza di Ozieri, il commissario capo della Polizia di Stato Marco Bonazzi. 42enne romano, Bonazzi, entrato nei ruoli della Polizia nel 1996, al termine della frequentazione del Corso di formazione per commissari della Polizia di Stato nella Scuola superiore di Polizia di Roma, è stato assegnato nel 2013, al Reparto Prevenzione crimine “Sardegna” quale dirigente.



Successivamente, ha ricoperto l’incarico di direttore della Scuola aperta per i servizi di Polizia a cavallo di Burgos. Marco Bonazzi subentra nella direzione del Commissariato di Ozieri al commissario capo Tommaso Vecchio, che ha assunto l’incarico di dirigente del Compartimento della Polizia postale e comunicazioni di Campobasso.



