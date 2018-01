Condividi | Red 11:02 Dopo la prima serata dedicata a Francesco Chessa, giovedì, nella Sala Conferenze de Lo Quarter, ad Alghero, si è svolta la seconda Serata d´autore per Antonio Dalerci Serata da applausi per Antonio Dalerci



ALGHERO - Dopo la prima serata dedicata a Francesco Chessa, giovedì, nella Sala Conferenze de Lo Quarter, ad Alghero, si è svolta la seconda Serata d'autore per Antonio Dalerci. Successo di pubblico (160 presenti), successo nel gradimento della serata, bravi i resentatori Giuseppe Mancino e Marcella Zucca, ottimi gli interpreti ed i musicisti, applauditissima l'esibizione di Paolo Zicconi, che ha recitato poesie e ha cantato un brano. Straordinari tutti i musicisti della Banda Dalerci diretti da Franco Saiu, che hanno interpretato alcune delle più belle canzoni di Antonio Dalerci.



Infine, gli interventi del signor Fedele, che ha descritto Dalerci, e del sindaco Mario Bruno (presente per le due ore di spettacolo), che ha chiuso l'evento con un breve intervento. Giuseppe Mancino, presidente del Comitato di quartiere Alghero sud, che ha organizzato l'evento nato da un'idea di Bebella Farris e Riccardo Moni



Nell'occasione, era prevista una raccolta di fondi da devolvere in beneficenza per l'Associazione VolontariaMente Alghero e per il Comitato Alghero sud. Gli organizzatori hanno ringraziato tutti per la presenza, l'impegno e la generosità. Appuntamento alla terza Serata d'autore, che si svolgerà a dicembre.



