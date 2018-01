Condividi | Red 10:53 Giovedì, il presidente della Regione autonoma della Sardegna incontrerà a Nuoro il ministro dell´Interno per parlare di sicurezza degli amministratori locali e di accoglienza per i migranti Sicurezza: incontro Pigliaru-Minniti



NUORO - Rispondendo alla richiesta del presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, il ministro dell'Interno Marco Minniti sarà in Sardegna, a Nuoro, giovedì 18 gennaio, per affrontare i temi della sicurezza degli amministratori locali e dell'accoglienza dei migranti, con particolare riferimento alle iniziative per contrastare i flussi in arrivo dall'Algeria ed alle azioni per favorire l'inclusione dei richiedenti asilo. Ministro e presidente prenderanno parte al Tavolo di coordinamento regionale sui flussi migratori non programmati, convocato nella sede della Prefettura.



Al centro dei lavori, l’esame del quadro aggiornato della situazione dei flussi e le iniziative di integrazione in corso di attuazione a livello regionale. Inoltre, verrà valutato lo stato di avanzamento della struttura che a Macomer ospiterà il Centro di permanenza per il rimpatrio, importante deterrente per i flussi migratori diretti in arrivo dall’Algeria.



A seguire, si svolgerà il vertice sulla sicurezza, convocato da Pigliaru, sulle misure per prevenire e contrastare gli attentati ed i gravi atti intimidatori ai danni degli amministratori locali, una questione che il governatore dell'Isola ha portato fin da giugno all'attenzione del ministro Minniti. Al termine della mattinata, è previsto un momento di confronto con gli studenti delle scuole superiori sul tema dei flussi migratori e dell’accoglienza dei richiedenti asilo.



