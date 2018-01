Condividi | A.B. 19:12 Sogeaal spa e Sindacati di categoria firmano l´accordo di dieci pagine. Scongiurati per ora i numerosi licenziamenti ipotizzati a settembre. Più flessibilità nelle mansioni ed elasticità nei turni. L´accordo, ora nelle mani dei lavoratori, avrà validità triennale fino al 2021. Prosegue invece l'esternalizzazione del servizio security, con tutti i dipendenti che potranno godere delle clausole di salvaguardia Aeroporto: accordo sui 45 esuberi

Sindacati-Sogeaal: c´è la firma



ALGHERO - Dieci mesi di confronto, nove riunioni da settembre ad oggi, in campo neutro presso la sede di Confindustria Nord Sardegna a Sassari, con l'assistenza del direttore Giansimone Masia, e il funzionario addetto alle relazioni industriali. La prima il 6 settembre 2017, all'indomani della conferma circa l'entità degli esuberi (45), le successive, con cadenza quasi settimanale, nei mesi di ottobre e novembre, fino all'incontro decisivo dell'11 dicembre. Attorno al tavolo tutte le Rsa e le segreterie regionali dei sindacati di categoria, Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto Aereo, con i vertici societari di Sogeaal, la società di gestione aeroportuale dello scalo di Alghero.



Dieci pagine di accordo e 14 firme in calce, con l'obbiettivo comune e dichiarato in premessa, «di garantire l'efficienza e la competitività necessarie a pianificare e perseguire efficacemente, anche attraverso la specifica regolamentazione di alcuni aspetti della normativa contrattuale, le più concrete e sostenibili politiche di crescita a garanzia della conservazione e dell'incremento dei livelli occupazionali. Il tutto, con la volontà di dare avvio a un piano di sviluppo anche attraverso l'ottimizzazione e la valorizzazione delle risorse umane». Il verbale sottoscritto è un vero e proprio patto di sviluppo, che pone le basi per riportare nel più breve tempo possibile i livelli di traffico al 2015 e garantire nei limiti delle possibilità l'occupazione pregressa.



Ma soprattutto sono scongiurati, da subito, tutti i 45 esuberi già programmati con la procedura avviata a settembre [



Rispetto al passato, sarà insomma possibile assicurare l'interscambiabilità d'impiego, nel rigoroso rispetto dei livelli posseduti e delle abilitazioni conseguite, e ricorrere eventualmente alla flessibilità, con un'organizzazione dell'orario d'impiego spezzato (2+4, 6+2, 5+3). Niente è lasciato al caso nell'accordo: sindacati e azienda convengono così di consolidare e stabilizzare l'utilizzo di rapporti di lavoro flessibile in determinati periodi, prevedere la formazione per i lavoratori e programmare, nel rispetto della vigente normativa Ccnl, una ripartizione su base annua delle ferie contrattuali con particolare attenzione al periodo di massima operatività (compreso tra il 15 giugno e 15 settembre).



Per il territorio e le prospettive di ripresa si tratta di un passaggio decisivo, che arriva in un momento particolarmente delicato per Sogeaal, che vede alcune indagini della Procura di Sassari e dell'Anac fare piena luce sulla correttezza delle operazioni di privatizzazione conclusasi del 2016 [



