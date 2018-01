Condividi | A.S. 7:46 Scadenze per la presentazione delle domande prorogate di circa venti giorni. All´origine della decisione la specifica richiesta avanzata da alcuni operatori economici interessati Parchi Baden Powell e Caria: bandi prorogati



ALGHERO - Procedure aperte per l’affidamento delle concessioni di valorizzazione dei parchi comunali "Baden Powell" e "Rafael Caria" ubicati nella zona di Maria Pia ad Alghero. Scadenze per la presentazione delle domande prorogate di circa venti giorni. Nei giorni scorsi, le date di scadenza troppo ravvicinate, avevano anche determinato la presa di posizione di alcuni gruppi politici.



All'origine della decisione assunta dai competenti uffici della Cuc Alghero-Stintino, le richieste di proroga dei termini di scadenza dei bandi di gara in oggetto presentate da alcuni operatori economici. Così - si legge nell'atto di proroga - considerato l’interesse pubblico e prioritario di questa Amministrazione comunale di favorire la massima partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle offerte sono da intendersi prorogati.



“Concessione di valorizzazione del Parco comunale denominato “Baden Powell”: termine già fissato per il giorno 15/01/2018, h.13,00, prorogato al giorno 08/02/2018 ore 13.00, con apertura offerte fissato per il giorno 13/02/2018, alle ore 10.00. “Concessione di valorizzazione del Parco comunale denominato “Rafael Caria”: termine già fissato per il giorno 16/01/2018, h.13,00, prorogato al giorno 09/02/2018 ore 13.00, con apertura offerte fissato per il giorno 15/02/2018, alle ore 10.00. Commenti ALGHERO - Procedure aperte per l’affidamento delle concessioni di valorizzazione dei parchi comunali "Baden Powell" e "Rafael Caria" ubicati nella zona di Maria Pia ad Alghero. Scadenze per la presentazione delle domande prorogate di circa venti giorni. Nei giorni scorsi, le date di scadenza troppo ravvicinate, avevano anche determinato la presa di posizione di alcuni gruppi politici.All'origine della decisione assunta dai competenti uffici dellaAlghero-Stintino, le richieste di proroga dei termini di scadenza dei bandi di gara in oggetto presentate da alcuni operatori economici. Così - si legge nell'atto di proroga - considerato l’interesse pubblico e prioritario di questa Amministrazione comunale di favorire la massima partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle offerte sono da intendersi prorogati.“Concessione di valorizzazione del Parco comunale denominato “Baden Powell”: termine già fissato per il giorno 15/01/2018, h.13,00, prorogato al giorno 08/02/2018 ore 13.00, con apertura offerte fissato per il giorno 13/02/2018, alle ore 10.00. “Concessione di valorizzazione del Parco comunale denominato “Rafael Caria”: termine già fissato per il giorno 16/01/2018, h.13,00, prorogato al giorno 09/02/2018 ore 13.00, con apertura offerte fissato per il giorno 15/02/2018, alle ore 10.00.