«Si riconosca la professionalità per gli operatori impegnati nella tutela del benessere degli amici a quattro zampe», ha dichiarato il consigliere regionale di Forza Italia Addetti alla cura degli animali: mozione di Tocco



CAGLIARI - Una mozione per invocare il riconoscimento ufficiale degli addetti alla cura e all’igiene degli animali domestici. Il provvedimento è stato auspicato dal consigliere regionale di Forza Italia Edoardo Tocco, che evidenzia l’importanza dell’attività anche in Sardegna.



«Attualmente, la categoria dei toeletta tori non possiede un codice professionale specifico – spiega il rappresentante degli azzurri – ed è inquadrato all’interno del comparto degli acconciatori, senza che vengano riconosciuti i rischi professionali. Si tenga conto che anche nella nostra Isola ci sono sempre più operatori che offrono servizi riguardanti la cura e l’igiene degli amici a quattro zampe ma non esistono criteri certi per l’apertura degli esercizi».



Da qui, l’appello dell’esponente forzista: «I servizi di toelettatura sono destinati a mantenere non solo un elevato livello di igiene dell’animale domestico – conclude Tocco – ma anche di salute complessiva dell’animale. Perciò si rende necessaria un’elevata professionalità degli addetti, con un apposito regolamento che definisca i criteri di apertura degli esercizi».



