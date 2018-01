Condividi | Red 23:07 Domani sera, la Sala dei Ritratti di Palazzo Siotto, a Cagliari, ospiterà il progetto “Moonchild”, di Max Repetti ed Annie Barbazza Ultimo appuntamento per il festival Acòa



CAGLIARI - Colpo di coda finale per la rassegna ACòa, il festival dedicato alla musica d'autore organizzato dall'associazione Le Officine, estensione della Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto di Cagliari, giovane realtà attenta al fermento della scena musicale isolana ed importante punto di riferimento per una crescente schiera di musicisti ed appassionati. Domani, sabato 13 gennaio, alle 21, nella Sala dei Ritratti di Palazzo Siotto, il compito di chiudere in bellezza la quarta edizione della manifestazione sarà affidato al pianista Max Repetti, affiancato dalla voce e dalla chitarra di Annie Barbazza con il progetto Moonchild, lavoro che ha esordito agli inizi del 2017 con l'omonimo l’album pubblicato dalla Manticore records, storica etichetta inglese di gruppi come Emerson, Lake & Palmer, che rese celebri nel mondo altre band del panorama progressive italiano tra le quali Pfm e Banco del Mutuo Soccorso.



Il progetto, i cui arrangiamenti sono stati scritti da Repetti (ed approvati personalmente da Greg Lake, storico membro e cofondatore dei gruppi rock progressivo King Crimson ed Emerson, Lake & Palmer, recentemente scomparso) dopo un intenso lavoro durato oltre tre anni con la chitarrista Barbazza. Entrambi i musicisti sono stati collaboratori di Lake e hanno curato assieme al produttore Max Marchini la registrazione dell’album dal vivo che Lake ha registrato a Piacenza nel 2012 (Live in Piacenza-Manticore records, 2012). Il festival, con la direzione artistica di Alice Deledda, è realizzato in collaborazione con la Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto e l'Associazione per la cooperazione culturale in Sardegna.



E' possibile acquistare i biglietti direttamente il giorno dell'evento al botteghino di Palazzo Siotto. Il costo del singolo biglietto è di 6euro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web info@associazioneleofficine.com, mandare un messaggio privato alla pagina Facebook dele Officine, scrivere o telefonare al numero 329/3755727.



