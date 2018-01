Condividi | Red 17:04 Questa mattina, il Comune di Sassari ha consegnato dodici edifici di edilizia residenziale pubblica nel quartiere di Monte Rosello, in Via Anglona Edilizia residenziale pubblica: consegnati 12 appartamenti



SASSARI - Sono stati consegnati questa mattina (venerdì) dodici edifici di edilizia residenziale pubblica nel quartiere di Monte Rosello, in Via Anglona, a Sassari. Infatti, si sono conclusi a dicembre gli interventi nella prima stecca delle “Casette in Canadà”, sottoposte a ristrutturazione a partire da giugno. Le famiglie hanno ricevuto le chiavi degli appartamenti, che vanno da un minimo di 45 ad un massimo di 65metri quadri, dal sindaco Nicola Sanna e dall'assessore comunale alle Politiche abitative e lavori pubblici Ottavio Sanna. Inoltre, erano presenti i funzionari dell'impresa che ha portato a conclusione i lavori.



Gli interventi hanno riguardato il ripristino dei tetti, il rifacimento dei solai, del cappotto termico, delle pavimentazione, degli infissi e dei servizi igienici. Inoltre, si sono registrati intervenuti sugli impianti di riscaldamento con il collegamento alla rete del gas. L'investimento totale per i lavori realizzati ad oggi ammonta a 550mila euro. La Regione autonoma della Sardegna ha stanziato per i successivi interventi, che prenderanno il via nel 2018, ulteriori 600mila euro, che permetteranno di ristrutturare altri dodici appartamenti. «Siamo molto soddisfatti di aver portato a conclusione questa prima tranche di lavori – ha commentato il sindaco Sanna - Gli alloggi versavano in condizione di degrado, al limite della sicurezza per l'incolumità dei condomini, erano costruiti con tecniche antiquate, non erano riscaldati. Ora le case dispongono di una caldaia a gas autonoma di nuova generazione, di impianti elettrici e idraulici nuovi».



