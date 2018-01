Condividi | Red 15:36 Operazioni concentrate in questi giorni sul Rio Calvia, Rio Valverde e Rio Calabona, che riguardano la bonifica dalle sterpaglie lungo gli argini e l´eventuale disostruzione in corrispondenza di ponti e passaggi stradali Corsi d´acqua in sicurezza ad Alghero



ALGHERO - Procedono spediti ad Alghero i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria degli alvei di competenza comunale programmati dall'Amministrazione con l'Ufficio Ambiente. Operazioni concentrate in questi giorni sul Rio Calvia (con il completamento della messa in sicurezza per oltre un chilometro), Rio Valverde e Rio Calabona, che riguardano la bonifica dalle sterpaglie lungo gli argini e l'eventuale disostruzione in corrispondenza di ponti e passaggi stradali. Commenti ALGHERO - Procedono spediti ad Alghero i lavori di pulizia e manutenzione ordinaria degli alvei di competenza comunale programmati dall'Amministrazione con l'Ufficio Ambiente. Operazioni concentrate in questi giorni sul Rio Calvia (con il completamento della messa in sicurezza per oltre un chilometro), Rio Valverde e Rio Calabona, che riguardano la bonifica dalle sterpaglie lungo gli argini e l'eventuale disostruzione in corrispondenza di ponti e passaggi stradali.