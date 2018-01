Condividi | Red 7:32 Anche oggi, le squadre di Abbanoa saranno impegnate nella ricerca delle perdite occulte. Primi risultati della campagna straordinaria di ricerca perdite: da ieri, servizio regolare anche nelle ore notturne Servizio idrico a Nuoro: livelli dei serbatoi stabili



NUORO - Per tutta la giornata di ieri, le squadre di Abbanoa sono state impegnate nella ricerca delle perdite occulte nel territorio comunale di Nuoro. Obiettivo principale è stato quello di riparare più perdite possibile e stabilizzare il livello dei serbatoi che in questi giorni presentava una costante tendenza alla diminuzione. Ora, la situazione si è stabilizzata e non sarà necessario chiudere l’erogazione durante le ore notturne.



Le riparazioni hanno riguardato le vie Benedetto Croce, Don Sturzo, Rosolino Pilo e Mughina, ma l’impegno continua. Oggi (venerdì), cinque diverse squadre con operatori provenienti da altre zone della Sardegna, controlleranno le condotte della città per trovare e riparare le perdite occulte. Potranno avvalersi dell’ausilio degli strumenti di rilevazione acustica delle perdite (geofono, idrofono ed elaboratore dei dati) che permettono di rilevare lesioni delle tubature non individuabili con la semplice osservazione.



