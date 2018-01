Condividi | Red 17:41 In programma lunedì 15 gennaio, il 456esimo Anno accademico dell´Università degli studi di Sassari, alla presenza del ministro dell´Istruzione, università e ricerca Valeria Fedeli e del pianista iraniano Ramin Bahrami, protagonista di una Lectio magistralis Inaugurazione dell´Anno accademico dell´Uniss



SASSARI - Lunedì 15 gennaio, il rettore Massimo Carpinelli inaugurerà il 456esimo Anno accademico dalla fondazione dell'Università degli studi di Sassari. Ospiti d'onore, il ministro dell'Istruzione, università e ricerca Valeria Fedeli ed il pianista iraniano Ramin Bahrami. La cerimonia si svolgerà nella storica Aula Magna di Piazza Università, a partire dalle 11. In apertura, dopo l'ingresso del Corteo accademico, è prevista la relazione di Carpinelli.



A seguire, interverranno la presidente del Consiglio del personale tecnico amministrativo Stefania Idini ed il rappresentante degli studenti, specializzandi e dottorandi in Senato accademico Gianfilippo Caggiari. Spazio poi alla lectio magistralis di Bahrami, intitolata “Bach ieri, oggi, domani”, ed al discorso di Fedeli. Partecipano l'Associazione Goliardica turritana, l'Associazione Coro dell'Università di Sassari e gli studenti del Liceo musicale Azuni, che daranno vita ad un intermezzo musicale.



L'evento potrà essere seguito in diretta web streaming sul sito internet dell'Uniss, grazie al Laboratorio Reporters Tv. Inoltre, con l'hashtag ufficiale #uniss456, la cerimonia sarà divulgata sui canali social dell'Università di Sassari, che proprio in occasione dell'inaugurazione dell 456esimo Anno accademico lancerà il nuovo profilo Instagram unissgram. Questo strumento si aggiunge alla pagina Facebook ufficiale, al profilo Twitter ed al canale Youtube. Commenti SASSARI - Lunedì 15 gennaio, il rettore Massimo Carpinelli inaugurerà il 456esimo Anno accademico dalla fondazione dell'Università degli studi di Sassari. Ospiti d'onore, il ministro dell'Istruzione, università e ricerca Valeria Fedeli ed il pianista iraniano Ramin Bahrami. La cerimonia si svolgerà nella storica Aula Magna di Piazza Università, a partire dalle 11. In apertura, dopo l'ingresso del Corteo accademico, è prevista la relazione di Carpinelli.A seguire, interverranno la presidente del Consiglio del personale tecnico amministrativo Stefania Idini ed il rappresentante degli studenti, specializzandi e dottorandi in Senato accademico Gianfilippo Caggiari. Spazio poi alla lectio magistralis di Bahrami, intitolata “Bach ieri, oggi, domani”, ed al discorso di Fedeli. Partecipano l'Associazione Goliardica turritana, l'Associazione Coro dell'Università di Sassari e gli studenti del Liceo musicale Azuni, che daranno vita ad un intermezzo musicale.L'evento potrà essere seguito in diretta web streaming sul sito internet dell'Uniss, grazie al Laboratorio Reporters Tv. Inoltre, con l'hashtag ufficiale #uniss456, la cerimonia sarà divulgata sui canali social dell'Università di Sassari, che proprio in occasione dell'inaugurazione dell 456esimo Anno accademico lancerà il nuovo profilo Instagram unissgram. Questo strumento si aggiunge alla pagina Facebook ufficiale, al profilo Twitter ed al canale Youtube.