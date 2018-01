Condividi | Red 10:43 Polemico intervento del Coordinamento cittadino di Forza Italia, che punta il dito sulle criticità con cui si trovano a convivere gli abitanti di diversi quartieri di Sassari Sassari: Forza Italia e i quartieri dimenticati



SASSARI - «Strano ma vero. Ogni tanto l'Amministrazione comunale fa capolino in alcuni quartieri spesso dimenticati durante l'arco dell'anno. Ma l'oggetto di tanta attenzione riguarda spesso le auto in sosta vietata». Inizia così il polemico intervento del Coordinamento cittadino di Forza Italia, che punta il dito sulle criticità con cui si trovano a convivere gli abitanti di diversi quartieri di Sassari.



«Questa stessa solerzia non si evidenzia quando sono i cittadini a chiedere un interessamento da parte del Comune e dei suoi rappresentanti, i quali puntualmente rimandano alle calende greche un loro intervento. È il caso del quartiere di Cappuccini – sottolineano i forzisti - dove da tempo esistono diverse criticità, sempre segnalate dai residenti e mai prese in considerazione. Illuminazione in alcune vie, Viale Trento su tutte, dove alcune attività sono già state prese di mira dai rapinatori, problemi di scarichi fognari, viabilità, solo per fare alcuni esempi».



Commenti