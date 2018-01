Condividi | Red 10:02 Al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019. Domani e venerdì 19 gennaio gli istituti Tecnico Roth di Via Diez ed il Tecnico Industriale di Via degli Orti ad Alghero, saranno aperti a genitori e studenti Roth e Industriali, venerdì porte aperte



ALGHERO – In previsione delle iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019, l'Istituto di istruzione superiore Angelo Roth di Alghero, che associa il Tecnico di Via Diez ed il Tecnico Industriale di Via degli Orti, ha programmato i "Venerdì a scuola", due pomeriggi durante i quali genitori e studenti potranno visitare l'istituto, gli ambienti di studio ed i laboratori. L'occasione sarà utile per ricevere informazioni su tutti i corsi e partecipare ad alcune esperienze laboratoriali programmate nell'ambito delle attività di orientamento dedicate ai vari corsi. Nella sede di Via Diez, sono previsti i corsi Cat (Costruzioni ambiente e territorio) per geometri; Afm (Amministrazione finanza e marketing ad indirizzo sportivo), per ragionieri e sportivo; Tecnico economico turismo. Nella sede di Via degli Orti, invece, è previsto il corso di Elettrotecnica ed elettronica per perito elettrotecnico. Gli appuntamenti sono per domani, venerdì 12, e per venerdì 19 gennaio, dalle 16 alle 18.