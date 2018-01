Condividi | Red 9:32 Con grande entusiasmo, molte attività commerciali hanno aderito a questa proposta esponendo una vetrofania con la scritta in italiano ed in algherese: “Qui trovi la frittella in sospeso! En aquì trobes lo brinyol en suspés!” Carraixali ad Alghero con la frittella in sospeso



ALGHERO - Nasce ad Alghero la frittella in... sospeso, l’idea destinata a creare un precedente nell’ambito dei festeggiamenti del carnevale. Finiti i festeggiamenti del Cap d’any e di Més que un més, è già partita la macchina organizzativa del carraixali de l’Alguer, conclamato come evento identitario della città e sfilata di carnevale dei bambini delle scuole più partecipato dell’Isola.



L’iniziativa parte dal coordinamento della manifestazione che, in sinergia con vari esercenti (bar, pasticcerie, panifici e grande distribuzione), riprende un'antica pratica napoletana del “caffè in sospeso”. Di fatto, quando una persona era particolarmente felice perché aveva qualcosa da festeggiare, oppure perché aveva iniziato bene la giornata, beveva un caffè e ne pagava un secondo, destinato a chiunque lo chiedesse.



In concomitanza del periodo carnevalesco, ecco che si sostituisce il caffè con la frittella, indirizzata soprattutto ai bambini che hanno voglia del dolce tradizionale che fa gola a tutti i palati. Con grande entusiasmo, molte attività commerciali hanno aderito a questa proposta esponendo una vetrofania con la scritta in Italiano ed in Algherese: Qui trovi la frittella in sospeso! En aquì trobes lo brinyol "en suspés!".