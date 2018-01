Condividi | Red 9:24 Dopo la pausa per le festività natalizie, la compagine algherese torna sui parquet isolani. In programma questa sera, il derby contro Npa nel campionato regionale Open Uisp, mentre sabato, per la Promozione Fip, si gioca a Ghilarza Basket: doppio impegno per la Gabetti



ALGHERO - La Gabetti Alghero torna in campo dopo la pausa festiva. Questa sera (giovedì), derby contro i cugini del Npa nel campionato regionale Open Uisp e sabato 13 gennaio, trasferta a Ghilarza per il campionato regionale di Promozione Fip. Due match intensi quelli che aspettano il sodalizio di patron Salteri.



Nella quinta giornata dell'Open Sardegna, va in scena quello che è diventato un classico del panorama cestistico algherese, la sfida tra i rossi della Riviera del Corallo e la Nuova pallacanestro Alghero. Entrambe le società hanno nel proprio palmarès un titolo di campioni nel torneo organizzato dal comitato Uisp Sassari. La Gabetti arriva da tre vittorie di misura consecutive, mentre gli avversari da due sconfitte arrivate dopo un tempo supplementare. Coach Cossu avrà a disposizione Fois, Bassu, capitan Costantino, Battara, Carta, Angioj, Stradjiot, Simula, Tedde, Gianorso, Zinchiri e Castaldi pronto per l'esordio stagionale. Il derby va in scena alle 21, al PalaCorbia di Via Pacinotti.



Nel girone unico nord Sardegna del campionato Fip, la decima giornata prevede per la Gabetti la difficile trasferta sul campo del Basket Ghilarza. Coach Cardone dovrà fare a meno di Soddu (alle prese con un lungo infortunio alla caviglia) e di Furesi (per impegni lavorativi). La palla a due è prevista per le 19, nella palestra di Via Volta.