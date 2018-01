Condividi | M.V. 19:00 Nuova richiesta di proroga per i bandi su Maria Pia, non senza pesanti insinuazioni, da parte di Forza Italia all´amministrazione comunale di Alghero: «procedure frettolose, spesso incomplete, di ristretto respiro temporale e ricadenti in periodi festivi» Parchi ai privati, Fi: bandi in proroga



Nella foto: il consigliere Nunzio Camerada di Forza Italia Commenti ALGHERO - Dopo la richiesta del Movimento 5 Stelle , arriva anche quella di Forza Italia Alghero. L’Amministrazione comunale di Alghero decide di affidare ai privati la possibilità di valorizzare e gestire alcuni piccoli parchi urbani in zona Maria Pia [ LEGGI ], le tempistiche di presentazione delle domande però non piacciono neanche agli ex amministratori algheresi.Così il gruppo consiliare prende posizione e ne chiede, non senza gravi insinuazioni, una proroga dei termini di scadenza al fine di garantire a tutti di poter partecipare. «Ci chiediamo quali siano i reali destinatari di tali bandi - attaccano Pirisi, Pais e Camerada - di certo, immaginiamo debba trattarsi di soggetti dotati di chiaroveggenza».E ancora: «mentre nel caso del parco “Baden Powell” non si fa menzione a restrizioni, in termini di partecipazione, a soggetti già titolari di concessioni demaniali o di suolo pubblico, nel caso del parco “Rafael Caria” tale fattispecie diviene limitante. Si precisa che il Baden Powell risulterebbe ubicato nello spazio antistante ad un’ulteriore concessione pubblica verde: a pensar male...» (il chiaro riferimento è alla gestione della Merenderia).Nella foto: il consigliere Nunzio Camerada di Forza Italia