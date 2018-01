Condividi | Red 11:16 Da martedì 23 gennaio, saranno aperti i termini per la raccolta dei Piani personalizzati della legge 162/98. Per il rinnovo dei progetti, sarà necessario fissare appuntamento con il Servizio comunale Legge 162: via alla presentazione delle istanze



ALGHERO - Da martedì 23 gennaio, saranno aperti i termini per la raccolta dei Piani personalizzati della legge 162/98. Per il rinnovo dei progetti (i Piani personalizzati in proroga da aprile dovranno essere rivalutati), sarà necessario fissare appuntamento con il Servizio per il rinnovo del progetto. Invece, i nuovi progetti sono rivolti alle persone con grave disponibilità di cui all’art.3 comma 3 della legge 104/92 certificata al 31 dicembre o quanti hanno effettuato la visita entro il 31 dicembre.



La modulistica da utilizzare è a disposizione nel sito internet istituzionale del Comune di Alghero, nella Sezione Servizi al cittadino/bandi, avvisi e graduatorie, o negli uffici del Settore Qualità della vita–Servizi sociali, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, ed il martedì e giovedì, dalla 15.30 alle 17.30. Le istanze, corredate da tutta la documentazione necessaria, dovranno essere presentate su appuntamento negli uffici dei Servizi sociali, in Viale della Resistenza 17, entro venerdì 23 marzo.



