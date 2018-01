Condividi | Red 23:08 Nel secondo turno della manifestazione nazionale di calcio femminile, le rossoblu hanno spaventato le nerazzurre, che si sono qualificate vincendo per 2-1 Coppa Italia: Torres sfiora il colpaccio contro l´Inter



SASSARI – Finisce nel secondo turno l'avventura della Torres nella Coppa Italia di calcio femminile. Le rossoblu hanno spaventato le nerazzurre, che si sono qualificate vincendo per 2-1 tra le mura amiche. Bruno Putzu, che ha sostituito mister Arca nell'occasione, ha schierato Porcheddu tra i pali, difesa con Di Marino e Razzoli coppia centrale, con Sanna e capitan Carta esterne; a centrocampo, Cocco, Domi e Risina; tridente con Monti, Ladu e Grassino.



PRIMO TEMPO. Dopo meno di due giri di lancette, padrone di casa in vantaggio con Marinelli, che sorprende Porcheddu con un tiro da fuori area. Al 4', punizione da fuori area per le ragazze di mister Wergifker, che sembrano voler chiudere fin da subito la gara, ma il colpo di testa di Di Marino fa finire la palla in corner. Le sassaresi provano a prendere coraggio provando ad amministrare l'azione, ma mancano le occasioni da gol ed è di nuovo l'Inter a cercare la via della rete. Al 13', arriva un tiro di Marinelli, che appena dentro l'area calcia di poco oltre la traversa. Un minuto dopo, arriva il raddoppio nerazzurro con Pandini. Al 25', si registra la prima azione della compagine rossoblu, che arriva grazie ad un bel passaggio di Grassino sulla sinistra per Ladu, che non riesce ad andare al cross. Cinque minuti dopo, ci prova Monti, appena dentro l'area, su assist di Risina. Al 35', Ladu innesca Grassino, ma il passaggio è leggermente lungo e favorisce l'uscita di Selmi. Si va al riposo sul 2-0.



SECONDO TEMPO. La ripresa si apre con le due squadre che ripropongono gli stessi undici che hanno disputato la prima frazione di gioco. Al 49', cross per Marinelli, che chiude troppo sul primo palo. Due minuti dopo, ottimo lancio di Risina per Grassino, che anticipa il portiere nerazzurro, che le frana addosso. Per l'arbitro è calcio di rigore. Va sul dischetto Di Marino, che realizza per il 2-1. Quando scocca l'ora di gioco, arriva il doppio cambio dei padroni di casa, con Bonfantini e Regazzoli per Marinelli e Brustia. Pronta la risposta rossoblu, con Congia per Cocco. Al 65', proprio la nuova entrata sassarese lancia Ladu, ma il portiere salva tutto in uscita. Subito dopo, l'Inter sostituisce Baresi con Bergonzi. Al 75', altro cambio locale, con Capucci per Santi. Il gioco si sviluppa prevalentemente a centrocampo, le rossoblù tengono ed effettuano un altro cambio: esce Grassino ed entra Farris. Al 77', la Torres sfiora il pareggio: calcio di punizione di Domi a verso il centro dell'area, un rimpallo favorisce la girata di Razzoli, ma la mira è di poco alta. Un minuto dopo, ammonita Farris. A sette minuti falla fine, intervento scomposto di Di Marino su Bonfanti: è rigore. Va sul dischetto la stessa Bonfanti, che calcia a lato. Finale concitato, con Wergifker allontanato dalla panchina nerazzurra. Al minuto 85, giallo per Domi. Due minuti dopo, Ripamonti per Crespi nell'Inter. Allo scadere, cross di Congia, incornata di Farris, ma Selmi è attenta. L'arbitro concede quattro minuti di recupero, ma il risultato non cambia. Non basta una prova di carattere, grinta e cuore alle rossoblu per portare a casa il passaggio del turno in Coppa Italia da questa trasferta lombarda, ma i progressi in campo si sono visti e la Torres rientra in Sardegna con delle nuove basi per proseguire la rincorsa al terzo posto in campionato. 