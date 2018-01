Condividi | M.P. 18:34 Venerdì 12 gennaio alle ore 17, la scuola secondaria “Il Brunelleschi” dell’Istituto Comprensivo 1, aprirà le porte alle famiglie, ai ragazzi e alle ragazze delle classi quinte della città e del territorio per presentare la propria offerta formativa Open Day alla scuola media Brunelleschi



PORTO TORRES - Venerdì 12 gennaio alle ore 17, la scuola secondaria “Il Brunelleschi” dell’Istituto Comprensivo 1, aprirà le porte alle famiglie, ai ragazzi e alle ragazze delle classi quinte della città e del territorio per presentare la propria offerta formativa valida per l’anno scolastico 2018-2019. Sarà l’occasione per visitare gli spazi interni ed esterni della scuola, e per conoscere le attività e i progetti caratterizzanti l’istituto.



Saranno gli alunni e le alunne delle terze classi, in un simbolico passaggio di testimone, ad accompagnare i loro colleghi più piccoli in un "viaggio" di conoscenza della nuova scuola, presentando il loro percorso nella scuola secondaria mettendosi a disposizione per rispondere a domande e soddisfare curiosità.