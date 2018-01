Condividi | Red 9:16 Già venduti tutti i biglietti per “Pensieri e parole…in musica Mogol racconta Battisti”, la serata speciale in compagnia del grande paroliere, in programma sabato sera. In programma una replica a marzo Mogol sold out a Cagliari



CAGLIARI - Nemmeno il tempo di aprire i botteghini per la serata speciale in compagnia di Mogol, che già è tutto “sold out”, a dimostrazione di quanto sia amato il più noto paroliere della canzone italiana. Sabato 13 gennaio, alle 21, andrà in scena una serata speciale in compagnia del celebre autore, che racconterà la storia di un'amicizia, gli aneddoti, le confidenze e le curiosità del sodalizio artistico con un altro mito della musica italiana, Lucio Battisti.



Il palco sarà quello dell’auditorium del Conservatorio di Cagliari, in Piazza Ennio Porrino 1, con il quale si ha la collaborazione dell’evento e per il quale si terrà l'incontro con gli studenti, sempre sabato, alle 10.30. L’evento è organizzato dall’associazione culturale “La via del collegio” di Cagliari, nell’ambito del 13esimo festival “La musica che gira intorno feat. La Musica che gira intorno edizione... Ecce homo 2018”.



La parte musicale sarà a cura di Massimo Satta (direttore artistico e collaboratore di Mogol). I brani più celebri della coppia Mogol/Battisti verranno eseguiti per l’occasione dalla band “Pensieri e parole”, formazione tutta sarda e composta da Gabriele Pancotto (voce), Massimo Satta e Federico Valenti (chitarre), Massimo Pancotto ed Alessio Sanna (piano, hammond e tastiere), Alessio Povolo (basso), Daniele Russo (batteria), Francesca Pancotto ed Alice Marras (cori). A condurre lo spettacolo sarà il giornalista Giacomo Serreli.



