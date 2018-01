Condividi | Red 19:09 Lunedì, il Centro sportivo dell’ateneo festeggerà i suoi settant´anni con le massime cariche istituzionali locali e nazionali. Sul tema sport ed università, interventi di Maria Del Zompo, Francesco Pigliaru, Luigi Arru, Angelo Binaghi, Lorenzo Lentini, Massimo Zedda e Marco Meloni. Tra le iniziative, inaugurazione sala-biblioteca per gli studenti, dibattito su prevenzione e lotta ai tumori col progetto “Sport against cancer”, tornei di calcio, tennis, volley e scherma Cus Cagliari: compleanno col ministro Fideli



CAGLIARI - Lunedì 15 gennaio, dalle 15.30, la Cittadella sportiva Sa Duchessa, in Via Is Mirrionis, 3, a Cagliari, ospiterà le iniziative di festeggiamento dei settant'anni di attività del Centro universitario sportivo. Con un motto: “Il tempo corre, ma noi siamo più veloci. Cus Cagliari, dal 1947”. Nel 2017, il Cus Cagliari ha compiuto settant’anni di attività. Storie, personaggi, eventi, appuntamenti e competizioni che hanno scandito la vita del sodalizio. Ma anche lo sviluppo e la formazione di tre generazioni di studenti, atleti, cittadini, docenti ed addetti alla funzionalità del Centro dell’Università del capoluogo. Un percorso in continuo divenire.



Sfide e progetti che testimoniano la volontà dell’amministrazione dell’ateneo e del Consiglio direttivo del Cus di voler essere sempre centrali, competitivi e portatori di buone pratiche, valori etici e morali, ancor prima che sportivi. Da qui, le recenti ed ambiziose ridefinizioni di una mission che si apre il più possibile alla pratica sportiva agonistica ed amatoriale degli studenti universitari. «L’obiettivo diventare un soggetto centrale nella cultura e nella pratica dello sport e del benessere fisico per l’intera cittadinanza. Ma pensiamo anche allo studente-sportivo. Ovvero, vorremmo attuare concretamente e con progetti e finanziamenti specifici, l’idea che - spiega il presidente Marco Meloni – si possa essere atleti di vertice e al contempo buoni studenti universitari».



La celebrazione delle sette decadi di attività sportiva, culturale e di formazione prevede un nutrito week-end di eventi: Coppa Rettore calcio a 7 e volley, tornei di hockey giovanile, tennis Tpra, intitolazione campo al dirigente hockey Giuliano Loddo, Premio Giovanissimi scherma e Clinic futsal. Ad alto valore aggiunto l’incontro sull’argomento “Condizione e prospettive dello sport universitario”. Al confronto partecipano le massime cariche istituzionali, locali e nazionali, con in prima fila Valeria Fedeli, alla guida del Ministero istruzione, università e ricerca. Al campus di Via Is Mirrionis prenderanno parte al dibattito il rettore Maria Del Zompo, il prorettore vicario Francesco Mola, i presidenti di Cusi, Federazione italiana tennis e Coni regionale Lorenzo Lentini, Angelo Binaghi e Gianfranco Fara.



Inoltre, sono previsti gli interventi di Francesco Pigliaru e Massimo Zedda, presidente della Giunta regionale e sindaco di Cagliari. I lavori si aprono alle 15.30, con l’inaugurazione di StudioCus, sala biblioteca e lettura dedicata agli studenti universitari, prevede in avvio di pomeriggio l’introduzione di Meloni. A seguire, la presentazione del progetto “Sport against cancer”, con Francesco Schitulli ed Alfredo Schirru (vertici della Lega italiana lotta ai tumori), Daniele Farci (oncologo, consigliere nazionale 0Aiom ed Ordine medici Cagliari) e Luigi Arru (assessore regionale della Sanità). Nel corso dei lavori, verranno premiati alcuni dei principali attori sportivi della famiglia Cus.



