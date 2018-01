Condividi | Red 12:34 I facilitatori ambientali saranno presenti, oltre che nella giornata di sabato 13 dicembre al centro storico (zona Largo San Francesco), anche mercoledì e giovedì presso i mercati cittadini Porta a porta Alghero: info point ai mercati



ALGHERO - Prosegue ad Alghero la campagna di informazione territoriale sul nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta con due nuovi appuntamenti in città. I facilitatori ambientali saranno infatti presenti, oltre che nella giornata di sabato 13 dicembre al centro storico (zona Largo San Francesco), anche mercoledì e giovedì presso i mercati cittadini. Gli utenti che vorranno porre i propri dubbi e quesiti sulla raccolta differenziata troveranno gli info point della campagna "Differenziamo Alghero" anche mercoledì 10 Gennaio dalle 9 alle 13 presso il mercato di Viale Sardegna e giovedì 11, sempre dalle ore 9 alle 13, presso il mercatino Coldiretti in zona Sant'Agostino.