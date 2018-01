Condividi | Red 11:02 Venerdì sera, L’Arcafè Alghero, darà dimora alla prémiere algherese di un progetto musicale nato dall’idea di quattro importanti musicisti del nord Sardegna Musica: ad Alghero è tempo di BlackVinile



ALGHERO - Alcuni preferiscono riposare dopo le vacanze, altri prediligono la pace dei sensi e l’eremitaggio estremo dimenticando persino il significato di “serata”; ma esiste un gruppo, non tanto ristretto, che ha il vizio perenne di far festa senza badar al relax o ai giorni lavorativi. Venerdì 12 gennaio, L’Arcafè Alghero, darà dimora alla prémiere algherese di un progetto musicale nato dall’idea di quattro importanti musicisti del nord Sardegna.



Sono i “BlackVinile”, nascono dall’intento di voler condividere con il pubblico la loro passione per il rock più classico (loro amano definirlo “vinilico”), variegato dalle più moderne sonorità ed influenze alternative. Il quartetto unisce la potenza dell'ex sezione ritmica dei Mr.Wine, gruppo divenuto celebre per esser stato Best Band Arezzo wave 2014, Francesco Mulas alla batteria ed Andrea Brundu al basso, con la qualità musicale dell’ex chitarrista dei One Smashed Claymore Marco Albero.



Il tutto condito dalla voce graffiata e graffiante del cantante e chitarrista Angelo Mulas. La formula è accattivante, la location dell'Arcafè si prospetta perfetta per uno degli eventi cardine di questa seconda settimana del nuovo anno ed attorno al gruppo si vocifera una grande attesa. Staremo a vedere.