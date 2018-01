Condividi | Mariangela Pala 17:27 Un gruppo di circa trenta volontari hanno aderito all’iniziativa “Facciamo un regalo a Platamona” organizzata dall’associazione “PlataGreen” animando la giornata ecologica della raccolta PlataGreen: volontari ripuliscono la zona Abbacurrente



PORTO TORRES - Si sono dati appuntamento ieri mattina alle 9 nella piazzetta di Abbacurrente per raccogliere i rifiuti che puntualmente gli incivili abbandonano nella zona della torre. Un gruppo di circa trenta volontari hanno aderito all’iniziativa “Facciamo un regalo a Platamona” organizzata dall’associazione “PlataGreen” animando la giornata ecologica della raccolta.



Un gruppo di giovani che attraverso la pagina facebook hanno dato il tam-tam per raccogliere le adesioni di coloro che con senso civile si sono adoperati per ripulire dei rifiuti la pineta di Platamona vicino la torre Abbacurrente. Tutti insieme, armati di guanti e di buste hanno dato il via alla pulizia di bottiglie di vetro, plastica e oggetti vari con l’obiettivo di recuperare e restituire decoro ad un’ampia porzione di pineta di elevato pregio ambientale in cui spesso si riscontrano abbandoni di rifiuti di vario genere.



Un plauso dunque al gruppo spontaneo che ha dato un grande segnale di civiltà a coloro che invece cercano di trasformare il litorale in una discarica, con i volontari che hanno pure provveduto a differenziare i rifiuti per meglio agevolare il loro conferimento. Decine di buste accantonate una sull'altra a dimostrazione che la zona è sotto attacco continuo da parte dei nemici dell'ambiente. Adesso dunque la porzione della pineta di Platamona, un luogo di grandissima importanza sotto il profilo ambientale, è stata riportata in uno stato di pulizia, anche se resta la presenza di cumuli di eternit depositati in alcuni punti della zona che di certo non possono essere raccolti dai volontari.