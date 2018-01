Condividi | A.S. 9:12 E´ in programma venerdì 12 gennaio presso il Quartè Sayàl di Alghero l’open day con Marcello Boccardo organizzato da C&D for human resources. I temi della giornata saranno futuro e innovazione Open day con Marcello Boccardo



ALGHERO - Si terrà venerdì 12 gennaio presso il Quartè Sayàl di Alghero l’open day con Marcello Boccardo organizzato da C&D for human resources. I temi della giornata saranno futuro e innovazione: Interverranno anche Tino Bassu e Domenico Mancuso, imprenditori e fondatori di Socialness, azienda di social local marketing. Modera il pomeriggio Alessandra Puggioni, mental coach e counselor. Orari 15.30 registrazione; 20.00 conclusione e aperitivo. L’open day è gratuito ma i posti sono limitati. Per partecipare è possibile inviare una mail con i propri dati e un recapito telefonico all'indirizzo formazione@cedhr.it.



Marcello Boccardo. Filosofo e coach, consulente strategico e manageriale, inventore del metodo UpToYou® formazione e trainer del metodo internazionale PointsOfYou©, Marcello Boccardo porta avanti con dedizione il suo slancio nel "parlare alla gente". Dalla sua esperienza ventennale nasce Trainer: un mix di preziose teorie e tecniche della divulgazione, un percorso evolutivo espanso, un concentrato di idee e strumenti per innovare e crescere, perfezionate in migliaia di ore di formazione e coaching erogate in Italia e all'estero. "Non credo nella bacchetta magica. Credo che ogni trasformazione necessiti di volontà, impegno e dedizione".