Serata d´autore per Antonio Dalerci

ALGHERO - Giovedì 11 gennaio, alle 18, nella Sala conferenze de Lo Quarter, il Comitato di quartiere Alghero Sud organizza una serata con canzoni, poesie ed ospiti a sorpresa per ricordare Antonio Dalerci. L'evento, organizzato con la collaborazione dell'Associazione VolontariaMente Alghero, vuol essere un omaggio all'artista algherese, scomparso sessant'anni fa, il cui ricordo è ancora presente grazie ai suoi brani musicali e poesie, racconti ed aneddoti che tutt'oggi vengono tramandati, nonché per il fatto che la locale Banda musicale porta il suo nome.



La serata vedrà l'esecuzione di canzoni e l'interpretazione di poesie da parte di ospiti a sorpresa. Sarà un incontro di ricordi ed emozioni, con la presenza dei suoi figli e familiari, nato per omaggiare la memoria dell'autore.



L'ingresso è libero. Nell'occasione, è prevista una raccolta fondi per l'acquisto di presidi medici per l'Associazione VolontariaMente Alghero e per la realizzazione di una fontanella nella spiaggetta de Las Tronas.