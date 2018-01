Condividi | Red 10:46 Questo l´allarme lanciato dal consigliere comunale algherese di Forza Italia Michele Pais, che accusa l´Amministrazione Bruno di negligenza e si domanda: «Ora, chi paga?» «Il Comune perde un immobile da un milione»



ALGHERO - «Una vicenda che rischiava di passare nel silenzio generale se non ce ne fossimo accorti e denunciato il fatto. Dietro una banale deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio per spese legali, si nascondeva una storia dai contorni foschi e di una gravità estrema». Inizia così l'esternazione del consigliere comunale di Forza Italia Michele Pais, lancia l'allarme ed attacca l'Amministrazione.



«Il Comune perde una parte del prezioso patrimonio immobiliare a Maria Pia per propria negligenza, in particolare perché non ha prodotto in giudizio un semplice documento che ne attestava la proprietà. Quando ho sollevato la questione in Consiglio comunale, sembrava che tutti cadessero dalle nubi. Sindaco e assessori uniti dalla asserita inconsapevolezza - prosegue nel suo racconto Pais, che si domanda - Ma come è possibile?».



«La Giunta Bruno, così brava nello sbandierare ai quattro venti ogni inezia e amenità, stranamente omette di informare la città e i cittadini della pesantissima perdita, della quale ha la totale responsabilità. Chi paga ora? Il sindaco cosa dice? A chi darà la colpa questa volta? È mai possibile che questa Amministrazione non paghi mai per i disastri di cui, almeno oggettivamente, è responsabile?», conclude il forzista. Commenti