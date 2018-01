video Condividi | A.S. 9:28 Epifania 2018: immagini da Alghero



Straordinaria partecipazione popolare in centro storico ad Alghero in occasione dell'Epifania. La giornata soleggiata ha favorito l´ottima riuscita delle numerose manifestazioni programmate in Largo San Francesco, Piazza Sulis e Piazza Civica. Successo per la tradizionale discesa della Befana dei Vigili del fuoco dalla Torre di San Giovanni e dei laboratori per bambini • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV