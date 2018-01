Condividi | Red 9:27 Si stoppa in semifinale il sogno del giovane portacolori del Tc Alghero Lorenzo Carboni al tabellone principale Under 12 del Lemon bowl, torneo internazionale disputato sui campi del New Penta Roma Tennis giovanile: algherese protagonista a Roma



ALGHERO - Si stoppa in semifinale il sogno del giovane portacolori del Tc Alghero Lorenzo Carboni al Lemon bowl. Tra i 32 iscritti nel tabellone principale Under 12 del torneo internazionale di tennis giovanile disputato sui campi del New Penta Roma, Carboni, allievo del maestro Giancarlo Di Meo, ha lasciato otto giochi ai primi tre avversari affrontati, per poi cedere 6-4, 6-1 contro il romano Daniele Rapagnetta, campione italiano in carica di categoria.



