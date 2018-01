Condividi | Red 8:02 A causa dell’indisposizione di una delle attrici protagoniste, è stato annullato lo spettacolo previsto per questa sera, proposto da Lucidosottile al Teatro civico di Sinnai Annullata la replica straordinaria di Tutto il resto è niench!



SINNAI - A causa dell'indisposizione di una delle attrici protagoniste, è stato annullato lo spettacolo "Tutto il resto è niench!", previsto per oggi (lunedì), alle 21, al Teatro Civico di Sinnai, con in scena il duo Tanya & Mara (interpretato da Tiziana Troja e Michela Sale Musio) ed il gruppo vocale Cinquetto. Gli organizzatori, scusandosi con il pubblico che aveva già acquistato il biglietto in prevendita, ha annunciato che i rimborsi saranno effettuati oggi, dalle 10 alle 13, nella sede di Lucidosottile, in Piazzetta Dettori 9, a Cagliari, e dalle 18 alle 21, nel botteghino del Teatro civico di Sinnai.