Condividi | A.S. 13:10 Aperte le iscrizioni ai corsi invernali e alla trentesima edizione dei Seminari Jazz di Nuoro. L´iniziativa didattica promossa dall´Ente Musicale di Nuoro si annuncia ancora una volta come una full immersion di undici giorni nello studio e nella pratica del jazz È tempo d´iscrizioni ai Seminari Jazz di Nuoro



NUORO - È già tempo di iscrizioni ai Seminari Jazz di Nuoro, l'immancabile appuntamento dell'estate nel capoluogo barbaricino, che dal 21 al 31 agosto taglierà il ragguardevole traguardo della sua trentesima edizione. L'iniziativa didattica promossa dall'Ente Musicale di Nuoro con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo), della Fondazione di Sardegna, del Comune di Nuoro e dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, si annuncia ancora una volta come una full immersion di undici giorni nello studio e nella pratica del jazz.



A tenere lezioni sarà il corpo docente già impegnato nelle ultime edizioni e coordinato dal direttore artistico dei Seminari, il pianista Roberto Cipelli: ne fanno parte Emanuele Cisi (in cattedra per la classe di sassofono), Fulvio Sigurtà (tromba), Francesca Corrias (canto jazz e laboratorio vocale), Dado Moroni (pianoforte e tastiere), Marcella Carboni (arpa jazz), Max De Aloe (armonica cromatica e fisarmonica), Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (contrabbasso), Salvatore Maltana (basso elettrico), Stefano Bagnoli (batteria), Giovanni Agostino Frassetto (flauto, armonia e tecnica dell'improvvisazione), Salvatore Spano (pianoforte e tastiere) e Enrico Merlin (storia del jazz).



Due masterclass completano, come sempre, l'offerta formativa: quest'anno spetterà a Paolo Angeli con la sua ingegnosa "chitarra sarda preparata" il compito di condurre quella dedicata alla musica tradizionale, mentre è ancora da confermare il nome del jazzista che terrà la masterclass internazionale. Ritornano infine (ed è la quarta volta consecutiva) il corso per fonici e quello riservato ai musicisti condotti dall'ingegnere del suono Marti Jane Robertson. Intanto, in attesa delle attività del prossimo agosto, si rinnova per la quindicesima volta l'appuntamento con i Corsi invernali di jazz, ponte ideale tra un'edizione e l'altra del seminario estivo. Tre gli incontri in programma quest'anno per l'iniziativa organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Nuoro, dalla Scuola Civica di Musica "Antonietta Chironi" e dall'Ente Musicale di Nuoro: domenica 11 febbraio, il secondo fine settimana del mese successivo – cioè sabato 10 e domenica 11 marzo – e infine il week end del 21 e 22 aprile.



Confermato anche per questa occasione il corpo docente delle ultime edizioni, composto da nomi noti della scena jazzistica sarda: con il responsabile artistico dei corsi Giovanni Agostino Frassetto, gli allievi ritroveranno Francesca Corrias (per le lezioni di canto), Massimo Carboni (sassofono), Giovanni Sanna Passino (tromba), Salvatore Spano (pianoforte), Angelo Lazzeri (chitarra), Salvatore Maltana (contrabbasso e basso elettrico) e Gianni Filindeu (batteria). Tutte le informazioni sui costi e gli appuntamenti sono reperibili al numero 078436156 o sulle pagine ufficiali del seminario. Commenti NUORO - È già tempo di iscrizioni ai Seminari Jazz di Nuoro, l'immancabile appuntamento dell'estate nel capoluogo barbaricino, che dal 21 al 31 agosto taglierà il ragguardevole traguardo della sua trentesima edizione. L'iniziativa didattica promossa dall'Ente Musicale di Nuoro con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato alla Cultura e Assessorato al Turismo), della Fondazione di Sardegna, del Comune di Nuoro e dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico, si annuncia ancora una volta come una full immersion di undici giorni nello studio e nella pratica del jazz.A tenere lezioni sarà il corpo docente già impegnato nelle ultime edizioni e coordinato dal direttore artistico dei Seminari, il pianista Roberto Cipelli: ne fanno parte Emanuele Cisi (in cattedra per la classe di sassofono), Fulvio Sigurtà (tromba), Francesca Corrias (canto jazz e laboratorio vocale), Dado Moroni (pianoforte e tastiere), Marcella Carboni (arpa jazz), Max De Aloe (armonica cromatica e fisarmonica), Bebo Ferra (chitarra), Paolino Dalla Porta (contrabbasso), Salvatore Maltana (basso elettrico), Stefano Bagnoli (batteria), Giovanni Agostino Frassetto (flauto, armonia e tecnica dell'improvvisazione), Salvatore Spano (pianoforte e tastiere) e Enrico Merlin (storia del jazz).Due masterclass completano, come sempre, l'offerta formativa: quest'anno spetterà a Paolo Angeli con la sua ingegnosa "chitarra sarda preparata" il compito di condurre quella dedicata alla musica tradizionale, mentre è ancora da confermare il nome del jazzista che terrà la masterclass internazionale. Ritornano infine (ed è la quarta volta consecutiva) il corso per fonici e quello riservato ai musicisti condotti dall'ingegnere del suono Marti Jane Robertson. Intanto, in attesa delle attività del prossimo agosto, si rinnova per la quindicesima volta l'appuntamento con i Corsi invernali di jazz, ponte ideale tra un'edizione e l'altra del seminario estivo. Tre gli incontri in programma quest'anno per l'iniziativa organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Nuoro, dalla Scuola Civica di Musica "Antonietta Chironi" e dall'Ente Musicale di Nuoro: domenica 11 febbraio, il secondo fine settimana del mese successivo – cioè sabato 10 e domenica 11 marzo – e infine il week end del 21 e 22 aprile.Confermato anche per questa occasione il corpo docente delle ultime edizioni, composto da nomi noti della scena jazzistica sarda: con il responsabile artistico dei corsi Giovanni Agostino Frassetto, gli allievi ritroveranno Francesca Corrias (per le lezioni di canto), Massimo Carboni (sassofono), Giovanni Sanna Passino (tromba), Salvatore Spano (pianoforte), Angelo Lazzeri (chitarra), Salvatore Maltana (contrabbasso e basso elettrico) e Gianni Filindeu (batteria). Tutte le informazioni sui costi e gli appuntamenti sono reperibili al numero 078436156 o sulle pagine ufficiali del seminario.