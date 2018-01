Condividi | Red 9:05 Videomessaggio di Franciscu Sedda a Renato Soru: più coerenza, rispetto e democrazia. «La democrazia non la si può soltanto pretendere la si deve anche praticare» Gelo Soru-PdS sulle alleanze



CAGLIARI - E' gelo tra Renato Soru e il PdS dopo la direzione del Pd ad Oristano, dove i democratici hanno preso tempo per decidere sulle alleanze in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. L'europarlamentare ed ex segretario sardo del Pd non ha chiuso totalmente la porta all'apparentamento con gli indipendentisti guidati da Paolo Maninchedda e Franciscu Sedda, ma ha storto il naso, guardando più favorevolmente ad una nuova intesa con il Partito Sardo d'azione. «Ci preme fare delle alleanze con dei partiti che dimostrino coerenza e con dirigenti politici che dimostrino coerenza e che non saltano da una parte all'altra in continuazione", ha detto Soru al termine della direzione dem. Immediata la replica, su Facebook, da parte del presidente PdS, Franciscu Sedda che in un video ha augurato a Soru che nella notte i re magi abbiano portato all'ex segretario tre doni: "la coerenze, il rispetto e la democrazia».