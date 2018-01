Condividi | Red 20:04 Una trasformazione dal dischetto di capitan Usai poco prima dell´ora di gioco, da i tre punti ai biancocelesti, che nel match valido per la prima giornata del girone di ritorno batte 1-0 la Nuorese Serie D: Latte Dolce, la vittoria è di rigore



SASSARI – Un calcio di rigore di capitan Usai poco prima dell'ora di gioco, da i tre punti al Sassari Latte Dolce, che nel match valido per la prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie D batte 1-0 la Nuorese.



PRIMO TEMPO. Kone ci prova subito, ma il suo affondo non produce la conclusione giusta e la sfera vola alta sopra la traversa. Al 10', la punizione di Demartis finisce in corner deviata dalla difesa nuorese. Sugli sviluppi, il colpo di testa di Patacchiola finisce out. Il diagonale di Cisse è debole. con Garau a parare a terra. Giallo a Demartis, Palmas prova a sorprendere Carboni dalla lunga distanza e palla in angolo. Dopo il corner, la staffilata di Usai esce a lato della porta avversaria. Al 32', Cissè calcia da poco oltre il limite dell'area di rigore, Goh è attento ed alza sopra la traversa. Garau salva di piede su Kone, la Nuorese si fa pericolosa.



SECONDO TEMPO. I locoali di ripresentano con Daga al posto di Ruiu. Si riparte con una bordata di Usai, che però non trova lo specchio della porta. Poco prima dell'ora di gioco, arriva l'episodio che decide il match: Gungui cade a terra convinto di aver subito fallo e del successivo fischio arbitrale, tocca la palla con le mani e l'arbitro indica il dischetto, Usai sulla palla e vantaggio biancoceleste. Doppio cambio per mister Fraschetti, dentro Verachi ed Infante per Cissè e Goh. Usai ancora ispirato sulla fascia destra, ma il passaggio non arriva a destinazione. Locali in dieci per la doppia ammonizione di Bianchi e Paba inserisce Masala al posto di Demartis, con un quarto d'ora da giocare. Tre minuti dopo, Argiolas subentra ad El Otmani. Fideli sfodera un gran tiro che porta il Latte Dolce vicinissimo al raddoppio. Al minuto 86, cambio ed applausi per capitan Usai, che cede il posto a Scognamillo, mentre Daleno esordisce in biancoceleste al posto di Fideli. Allo scadere, dentro Lai per Gungui. L'arbitro concerde cinque minuti di recupero. Verachi impegna Garau. E' l'ultima emozione del match ed i sassaresi festeggiano i tre punti.



SASSARI LATTE DOLCE–NUORESE 1-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Garau, Fideli (41'st Daleno), Ruiu (1'st Daga), Cabeccia, Bianchi, Patacchiola, Demartis (31'st Masala), Serra, Marcangeli, Usai (41'st Scognamillo), Palmas. Allenatore Massimiliano Paba.

NUORESE: Carboni, Tupponi, El Otmani (34'st Argiolas), Goh (19'st Infante), Guarino, Strumbo, Gungui (45'st Lai), Gallo, Cissè (19'st Verachi), Mira, Kone. Allenatore Fraschetti.

ARBITRO: Simone Picchi di Lucca.

RETE: 14'st Usai (rig.).



