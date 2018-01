Condividi | Red 8:02 Il Revive tour, che ha chiuso il 2017 al Musicultura world festival|Terra muda di Olbia, riparte dalla Riviera del corallo. AlmaCanta ritorna sulla scena musicale a quattro anni dal primo disco, Legàmi, con il concept album Revive. Appuntamento questa sera, al Teatro Civico AlmaCanta & Band in concerto ad Alghero



ALGHERO - AlmaCanta ritorna sulla scena musicale a quattro anni dal primo disco, Legàmi, con il concept album Revive. Graziano Solinas e Zaira Zingone, musicisti fondatori del progetto ed autori/compositori, dopo la presentazione a giugno, in concerto a Sassari, sono ora impegnati nel Revive tour insieme alla loro band, “una compagine di validissimi musicisti dell’attuale scena sarda, tutti a servizio della musica e della poesia dei due bandleaders”. Il tour è partito con il concerto al Musicultura world festival|Terra muda di Olbia, il 27 dicembre, e prosegue domani, domenica 7 gennaio, ad Alghero, per i festeggiamenti del Cap d'Any 2018. Il tour proseguirà ancora in Sardegna (date ancora da confermare) ed oltremare. Domani, l'inizio del concerto è previsto alle 18, al Teatro Civico, con botteghino aperto dalle 16 alle 17.45.



Le canzoni dei due autori, che danzano tra le sinuose atmosfere del jazz, del blues, con influenze balcaniche, francesi, swing ed altro ancora, acquistano respiro e sfumature di colore e ritmo, grazie alla sinergia con Lorenzo Sabattini (basso e contrabbasso), Antonio Pitzoi (chitarra), Andrea Lubino (batteria) e Gian Piero Carta (sax e clarinetto). Graziano Solinas, compositore, pianista e fisarmonicista, nella sua lunga carriera ha scritto musiche per film, pubblicità e teatro. Inoltre, ha collaborato con Grup Calic, Chichimeca, Orchestra Bartali, Nasodoble, Orchestra iazz della Sardegna, Ea, Ensemble laborintus e ha fondato nel 2010, insieme a Zaira Zingone, il progetto AlmaCanta. Zingone, cantante ed autrice di testi, si è formata ai Seminari di Nuoro jazz di Paolo Fresu, studiando insieme a Serena Caporale, Maria Pia De Vito e Rossella Faa. Ha collaborato con Claudio Gabriel Sanna, con l'attrice e regista Chiara Murru, con Marcello Peghin e con i musicisti di AlmaCanta.



Marta Raviglia, cantante e perfomer, dice di AlmaCanta e del nuovo disco: «Il secondo splendido lavoro di Zaira Zingone e Graziano Solinas conferma il talento e l’originalità di questi due straordinari musicisti. La loro è musica per l’anima e per i sentimenti che Graziano scrive partendo da slanci profondi dell’essere e che Zaira interpreta con raffinatezza e maestria. L’intesa tra i due è forte e spontanea, di fatto, i testi scritti da Zaira sono il completamento delle musiche variopinte di Graziano. Entrambi si confermano padroni dei loro mezzi, Graziano è un compositore dallo stile perfettamente riconoscibile e ricercato; Zaira, invece, è una cantante che fa del legame con la parola e di un timbro scuro e dolce i suoi punti di forza». Il critico musicale Claudio Carpentieri scrive: «Il talento compositivo, unito ad una sopraffina capacità pianistica, rende Solinas un fine creatore, oltreché un raro esteta dello strumento che permette all’originalità vocale di Zaira Zingone, di fuoriuscire con naturalezza, dando forma ad una poeticità lirica che ossequia rispettosamente i grandi del passato e con grande padronanza della pronuncia quando (in più pezzi) non canta in italiano».



