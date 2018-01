Condividi | Red 19:02 Alghero ha risposto bene all´edizione 2017 del “Birralguer Winter edition & Vintage experience”. Bilancio positivo e grande soddisfazione dopo la tre giorni dedicata alla produzioni artigianali Mercat artijanal chiude i cancelli



ALGHERO - Ad Alghero è stato un fine 2017 artigianale, grazie al “Mercat artijanal–Birralguer Winter edition & Vintage experience”, manifestazione pensata ed organizzata dall'associazione di promozione turistica BeachGroup Alguer. La tre giorni dedicata interamente alle produzioni artigianali sarde ed algheresi è stata sostenuta dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero ed inserita nel calendario di appuntamenti di “Mès que un mes” per i festeggiamenti del Capodanno di Sardegna, il “Cap d'Any”.



Un week-end lungo in cui il mercato ortofrutticolo di Alghero ha ripreso vita attraverso la sua funzione simbolo: lo scambio. Un incontro tra le tradizioni enogastronomiche dell'Isola, la musica dal vivo, il vintage in una miscela che ha accompagnato la Riviera del corallo verso l'ultimo giorno dell'anno ed il 2018. E' grande la soddisfazione da parte degli organizzatori per la riuscita dell'evento, che ha visto partecipare sei diversi progetti musicali, cinque cantine del vino sarde, sette birrifici (tra cui un ospite internazionale), uno chef in cooking show, con dieci diversi stand di street food ed undici artigiani sardi, il tutto per ben sei mesi di lavoro alle spalle.



Anno dopo anno, edizione dopo edizione, il livello e la qualità espressa sono in continua crescita. Tradizione, musica e street food dimostrano di essere un connubio vincente da cui partire per incontrare territori lontani tra loro e profumi diversi, il tutto per raccontare e promuovere la città di Alghero e la Sardegna in un modo nuovo ed efficace.



