Befana in Piazza d’Italia

SASSARI - Come consuetudine, a Sassari, anche quest’anno, domani, sabato 6 gennaio, alle 10.30, è in programma l'appuntamento in Piazza d’Italia, dove per la gioia dei più piccoli si svolgerà la festa della Befana. La realizzazione della manifestazione, con il patrocinio del Comune di Sassari, è curata come sempre dagli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari e la manovra verrà effettuata del Nucleo Speleo alpino fluviale, mentre le caramelle saranno gentilmente offerte dall’Endas.



Ancora una volta, tutti aspetteranno con gli occhi all’insù la spettacolare discesa della Befana, che si calerà dal palazzo della Provincia. Durante la manifestazione, l’Associazione nazionale Vigili del Fuoco intratterrà i bambini con varie prove nel percorso della “Pompieropoli”.



Presenterà la manifestazione, l'attore Carlo Valle. Sarà presente alla manifestazione anche il Cisom, che contribuirà alla distribuzione delle delizie ai più piccoli.