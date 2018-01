Condividi | Red 20:19 Lunedì sera, i locali della chiesa di Gesù Buon Pastore, in Piazza della Meridiana, a Baddimanna, ospiteranno un incontro con la cittadinanza per presentare il progetto di riqualificazione delle periferie urbane sassaresi Periferie sassaresi: incontro a Baddimanna



SASSARI – La creazione di giardini ed orti urbani, la costruzione di una rete ciclopedonale, l'apertura di nuovi spazi per lo sport e per la vita all'aria aperta. Sono alcuni degli obiettivi del progetto di riqualificazione delle periferie urbane di Sassari, che punta al rinnovo dei quartieri di Baddimanna, Sassari 2, Latte Dolce e Santa Maria di Pisa, ed alla ricucitura di queste aree con il resto della città. Interventi di recupero, infrastrutturazione, dotazione di nuovi servizi, per i quali è previsto un investimento di 18milioni di euro.



Lunedì 8 gennaio, alle 18, nei locali della chiesa di Gesù Buon Pastore, in Piazza della Meridiana, a Baddimanna, il sindaco Nicola Sanna, insieme ai membri della Giunta comunale, incontrerà la cittadinanza per presentare il piano e raccogliere proposte di miglioramento. Un primo incontro si era già tenuto nei locali della chiesa di Santa Maria Bambina, a Santa Maria di Pisa, a dicembre, e successivi appuntamenti sono previsti lunedì 15 e lunedì 22, negli altri quartieri interessati.



La convenzione per la realizzazione del progetto è stata firmata dal primo cittadino il 18 dicembre, a Palazzo Chigi, in una cerimonia che ha visto coinvolti oltre settanta sindaci di tutta la Penisola. Con la sottoscrizione dell'accordo, si è reso disponibile il finanziamento di 16milioni di euro che il Comune si è aggiudicato partecipando al Bando Periferie urbane, cifra alla quale vanno ad aggiungersi 2milioni di euro di risorse comunali. Si aprono adesso, dunque, un percorso informativo ed una fase di condivisione delle linee guida del progetto con i residenti invitati a prendere parte all'incontro di lunedì ed a quelli successivi.



Nella foto: un precedente incontro sull'argomento Commenti SASSARI – La creazione di giardini ed orti urbani, la costruzione di una rete ciclopedonale, l'apertura di nuovi spazi per lo sport e per la vita all'aria aperta. Sono alcuni degli obiettivi del progetto di riqualificazione delle periferie urbane di Sassari, che punta al rinnovo dei quartieri di Baddimanna, Sassari 2, Latte Dolce e Santa Maria di Pisa, ed alla ricucitura di queste aree con il resto della città. Interventi di recupero, infrastrutturazione, dotazione di nuovi servizi, per i quali è previsto un investimento di 18milioni di euro.Lunedì 8 gennaio, alle 18, nei locali della chiesa di Gesù Buon Pastore, in Piazza della Meridiana, a Baddimanna, il sindaco Nicola Sanna, insieme ai membri della Giunta comunale, incontrerà la cittadinanza per presentare il piano e raccogliere proposte di miglioramento. Un primo incontro si era già tenuto nei locali della chiesa di Santa Maria Bambina, a Santa Maria di Pisa, a dicembre, e successivi appuntamenti sono previsti lunedì 15 e lunedì 22, negli altri quartieri interessati.La convenzione per la realizzazione del progetto è stata firmata dal primo cittadino il 18 dicembre, a Palazzo Chigi, in una cerimonia che ha visto coinvolti oltre settanta sindaci di tutta la Penisola. Con la sottoscrizione dell'accordo, si è reso disponibile il finanziamento di 16milioni di euro che il Comune si è aggiudicato partecipando al Bando Periferie urbane, cifra alla quale vanno ad aggiungersi 2milioni di euro di risorse comunali. Si aprono adesso, dunque, un percorso informativo ed una fase di condivisione delle linee guida del progetto con i residenti invitati a prendere parte all'incontro di lunedì ed a quelli successivi.Nella foto: un precedente incontro sull'argomento