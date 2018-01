Condividi | A.S. 11:52 Gli utenti del servizio porta a porta che non hanno la possibilità di tenere dentro casa tutti i mastelli dello strater kit, potranno utilizzare due soli contenitori per tutte le frazioni differenziate Ad Alghero arriva il "Jolly" per le case più piccole



ALGHERO - Cambiano gli adempimenti per le famiglie di Alghero sul "porta a porta" nelle zone già servite dal nuovo capitolato e migliora sensibilmente il servizio agli utenti. A seguito di diversi incontri pubblici e segnalazioni, constatata l’effettiva difficoltà riscontrata in molte abitazioni a causa degli spazi interni ristretti, sarà facoltà dell’utente decidere se ricevere la fornitura totale o parziale dei mastelli per la raccolta differenziata.



L’utente, dunque - informano da Porta Terra - potrà scegliere tra una fornitura completa dello starter kit - comprensiva dei mastelli singoli per secco indifferenziato, carta e cartone, organico e vetro - o una parziale. In questo caso saranno consegnati solo due mastelli, uno per l’organico, l’altro per il secco, con quest’ultimo che avrà funzione di “jolly”.



Gli utenti quindi potranno conferire i diversi materiali, oltre all’organico, nel mastello di colore grigio, sempre rispettando orari, giorno e modalità di conferimento. Resta tutto invariato, invece, per quegli utenti che opteranno per la fornitura completa dello starter kit. Si precisa, infine, che chi ha ricevuto già la fornitura completa e volesse optare per quella parziale, può recarsi presso l’ecocentro di Galboneddu per restituire i mastelli in eccesso (blu della carta e verde del vetro). Commenti ALGHERO - Cambiano gli adempimenti per le famiglie di Alghero sul "porta a porta" nelle zone già servite dal nuovo capitolato e migliora sensibilmente il servizio agli utenti. A seguito di diversi incontri pubblici e segnalazioni, constatata l’effettiva difficoltà riscontrata in molte abitazioni a causa degli spazi interni ristretti, sarà facoltà dell’utente decidere se ricevere la fornitura totale o parziale dei mastelli per la raccolta differenziata.L’utente, dunque - informano da Porta Terra - potrà scegliere tra una fornitura completa dello starter kit - comprensiva dei mastelli singoli per secco indifferenziato, carta e cartone, organico e vetro - o una parziale. In questo caso saranno consegnati solo due mastelli, uno per l’organico, l’altro per il secco, con quest’ultimo che avrà funzione di “jolly”.Gli utenti quindi potranno conferire i diversi materiali, oltre all’organico, nel mastello di colore grigio, sempre rispettando orari, giorno e modalità di conferimento. Resta tutto invariato, invece, per quegli utenti che opteranno per la fornitura completa dello starter kit. Si precisa, infine, che chi ha ricevuto già la fornitura completa e volesse optare per quella parziale, può recarsi presso l’ecocentro di Galboneddu per restituire i mastelli in eccesso (blu della carta e verde del vetro).