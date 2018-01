Condividi | Mariangela Pala 8:59 Il 31 dicembre una importante porzione del nostro territorio, il Parco Nazionale dell’Asinara ha perso il cantiere forestale regionale di Forestas. La denuncia del segretario del Partito democratico, Mirko Luiu «Forestas abbandona l’Asinara nell’indifferenza politica»



PORTO TORRES - «Il 31 dicembre una importante porzione del nostro territorio, il Parco Nazionale dell’Asinara ha perso il cantiere forestale regionale di Forestas, questo dopo 22 anni di permanenza ed importanti interventi sull’Isola - afferma in una nota la segreteria cittadina Pd - siamo preoccupati perché dopo 22 anni questo abbandono avviene nel silenzio e nell'indifferenza più totale da parte dell'amministrazione comunale pentastellata, che non si accorge di tutto quello che nel territorio comunale disgraziatamente sta accadendo». Forestas, con oltre 220.000 ettari di territorio gestiti (pari al 10% della superficie regionale), le circa 180 unità aziendali raggruppate complessi forestali, centri fauna e vivai forestali, per la cui gestione sono impegnate circa 7mila unità lavorative, rappresenta un soggetto strategico per la gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale della Sardegna e delle foreste in particolare.



«Forestas gestisce, a vario titolo, alcune delle aree più belle della nostra isola, - aggiunge il segretario cittadino Mirko Luiu - la cui tutela e corretta gestione sono di fondamentale importanza per la salvaguardia del territorio e della biodiversità della Sardegna». Oltre il 50% della superficie della rete ecologica regionale è rappresentata da aree nella cui gestione e tutela Forestas ha un ruolo di primo piano: l’Isola dell’Asinara, Caprera, parte del Supramonte, Montarbu di Seui, il Goceano sono solo alcuni esempi.



