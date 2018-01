Condividi | Red 7:29 In programma lunedì 8 gennaio l´assemblea per discutere la composizione dei Collegi di Sassari, Nuoro ed Olbia. Dopo una prima assemblea a Sassari, venerdì scorso si è svolta a Terralba una riunione regionale del partito Politiche 2018: "Potere al Popolo" in campo



SASSARI – Le Elezioni politiche si avvicinano ed anche Potere al popolo si prepara per la tornata elettorale. Dopo una prima assemblea a Sassari, venerdì si è svolta a Terralba una riunione regionale del partito, per discutere del programma e delle imminenti scadenze per adempiere a tutte le pratiche burocratiche necessarie per partecipare alle elezioni politiche di domenica 4 marzo. «I tempi ristretti – spiegano i vertici del partito - limiteranno una discussione che avrebbe meritato di essere più ampia e meglio articolata nei territori. Infatti la prima proposta di convocare sei riunioni, una per ogni collegio uninominale alla Camera, per poi confluire in una nuova riunione regionale, si è scontrata con la necessità di arrivare al massimo il 12 gennaio con la proposta definitiva di tutte le candidature, e pertanto si è deciso di svolgere solo due macro riunioni una a Cagliari ed una a Sassari. comprendenti grosso modo i collegi proporzionali della Camera».



Si è quindi deciso di convocare un'assemblea per il nord Sardegna, in programma lunedì 8 gennaio, alle 17, nelle sale dell’hotel Il Vialetto, in Via Predda Niedda 37/l, a Sassari. In questa assemblea, dovrebbero essere indicati, per la Camera dei deputati, i tre candidati per i Collegi uninominali Sardegna 4 (Sassari), Sardegna 5 (Olbia) e Sardegna 2 (Nuoro) ed i cinque candidati (nel rispetto della parità di genere) per il Collegio plurinominale Sardegna 2 (con metodo proporzionale), per i territori di Sassari, Nuoro ed Olbia; per il Senato, un candidato per il Collegio uninominale del Senato Sardegna 3 (per i territori di Sassari e Olbia), un candidato da proporsi per il Collegio uninominale Sardegna 2 (che riguarda i territori di Oristano e Nuoro, e, dunque, da concordare tra sud e nord Sardegna) e le proposte per i cinque candidati per l’unico Collegio plurinominale che coincide con il territorio dell’intera regione, anch’esse da concordare con sud e nord Sardegna.



Nella riunione di Sassari, verranno indicate le persone di riferimento per i Collegi del nord Sardegna (Sassari, Nuoro ed Olbia), che dovranno essere punto di riferimento nei territori e dovranno essere presenti alla prossima assemblea sarda. Ovviamente, gli incaricati avranno necessità del supporto attivo ed immediato di quanti vorranno promuovere nei territori la partecipazione all'assemblea, per sviluppare un dibattito che permetta di evidenziare delle candidature garantendo la democraticità e la trasparenza del processo di selezione ed il protagonismo delle realtà sociali. L'assemblea voterà un coordinamento, «ritenendo che l'impegno fin ad ora assunto da alcuni di noi non potesse essere che quello, semplicemente, di dare impulso a questo importante percorso politico ed elettorale, ringraziando quanti vorranno dare un loro contributo che sarà prezioso», concludono i rappresentanti del partito. Per ulteriori informazioni, si può andare sulle pagine Facebook di Potere al popolo-Sardegna e Potere al Popolo-Sassari.